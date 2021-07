Bella Thorne amoureuse face à Sharon Stone et son fils lors de la soirée de gala de l'amfAR

Les festivités battent leur plein du côté de la Côte-d'Azur ! Alors que le Festival International du film de Cannes s'apprête à vivre sa soirée de clôture, les célébrités présentes dans le sud de la France ont déferlé, le vendredi 16 juillet 2021, à la 27e édition du gala de l'amfAR. Organisé en marge de l'évènement, ce regroupement se fait chaque année - sauf en cas de pandémie mondiale - dans l'espoir de récolter des fonds en faveur de la lutte contre le Sida. Pour la session 2021, c'est la villa Eleinroc, située au Cap d'Antibes, qui a servi de théâtre à l'élégance et à la bienfaisance.

Sharon Stone, qui avait déjà fait vriller le tapis rouge le 14 juillet dernier, jour de la projection du film L'histoire de ma femme, a une nouvelle fois charmé tout le monde dans une ravissante robe couleur lila. Venue animer la soirée, elle était au bras de son fils aîné de 21 ans, Roan Joseph Bronstein Stone. Elle n'était pas la seule, évidemment, à être venue en charmante compagnie. La comédienne Bella Thorne, non loin de là, se régalait de ce gala de l'amfAR avec son fiancé Benjamin Mascolo. Spike Lee, président du jury du Festival de Cannes 2021 était quant à lui l'invité d'honneur.

Parmi cette foule de prestige, certains auront également reconnu Orlando Bloom, le très sexy Lucas Bravo - Emily in Paris -, Nina Dobrev, Miss Fame - RuPaul's Drag Race -, Nicolas Maury, Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton, Carine Roitfeld, Mj Rodriguez - Pose -, ainsi que la belge Lous and the Yakuza et Edouard Risselet. Etaient égalements présents Hofit Golan et son compagnon Alvaro Nunez, Cindy Bruna, Jay Ellis, Anna Hiltrop, Hermann Bühlbecker, Anna Andres, Felice Noordhoff, Sacha Jafri, Sakua Kambong, Marjan Jonkma, Abla Sofy, Helena Gatsby, Chloe Lecareux, Vanessa Moody, Keltie Colleen Knight, Barbara Valente, Faretta, Memphis Depay, Chloe Lecareux, Rose Bertram, Hana Cross, Madison Headrick, Lara Leito, Regina King, Natasha Poly, Julian Lennon, Kat Graham, Hermann Bühlbecker, Stella Maxwell, Ellen von Unwerth, Lyna Khoudri, Vicky Krieps, Jordan Barrett, Maria Bakalova, Di Mondo, Farnoush Hamidian, Amy Jackson, Barbara Meier, Bente Oort, Michell Roxana, Tamara Kalinic Sara Faraj, Mikolaj Sekutowicz, Madison Headrick, Marina Ruy Barbosa, Julianne Hough, Caroline Scheufele, Kimberley Garner, Jessica Wang, Maike Inga, Nibar Madar, Evie Harris, Oriane Strohhacker, Ivy Love Getty et Isabel Getty, Mao Xiaoxing, Stella Maxwell, Milutin Gatsby, sa fille Helena et son fils.