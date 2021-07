Cannes : Sharon Stone dans une robe époustouflante, Léa Seydoux renonce

Une arrivée remarquée. A 63 ans, Sharon Stone a une fois de plus attiré tous les regards lors de sa venue au Festival de Cannes. La légendaire actrice a posé sur le tapis-rouge lors de la montée des marches du film L'histoire de ma femme dans une robe époustouflante Dolce & Gabbana. Dans sa robe bleue recouverte de fleurs, le défilé de la star a fait se tourner de nombreuses têtes. Elle rayonne plus que jamais. Peut-être est-ce grâce à sa nouvelle supposée romance avec un jeune rappeur de 25 ans ?

En revanche, une absence s'est fait particulièrement ressentir sur les marches, celle de Léa Seydoux, pourtant héroïne du film projeté en compétition officielle. Testée positive au Covid-19 mais vaccinée et asymptomatique, l'actrice française, qui était l'une des plus attendues sur la Croisette avec quatre films dont trois en compétition, a finalement déclaré forfait mercredi, après avoir déjà raté la veille la première de The French Dispatch (de Wes Anderson). "Malheureusement, je dois rester en quarantaine à Paris", a-t-elle indiqué à Variety.

Dans L'histoire de ma femme, de Ildiko Enyedi, Jacob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans un café : il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C'est alors qu'entre Lizzy...

Heureusement pour la réalisatrice et scénariste hongroise, le reste de l'équipe du film était présente, avec notamment Louis Garrel, qui avait fait une apparition remarquée en début de semaine avec sa compagne Laetitia Casta. Karidja Touré, Rose Bertram, Poppy Delevingne, Hana Cross, Bernard Kouchner, Vicky Krieps, Mathieu Amalric, Jean-Claude Darmon et Jon Kortajarena ont également pris la pose devant les photographes pour l'événement.