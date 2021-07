Diaporama Cannes : Sharon Stone dans une robe époustouflante, Léa Seydoux renonce

1 / 42 Cannes : Sharon Stone dans une robe époustouflante, Léa Seydoux renonce

2 / 42 Sharon Stone - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage





3 / 42 Sharon Stone - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

4 / 42 Sharon Stone - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

5 / 42 Sharon Stone - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

6 / 42 Poppy Delevingne - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage





7 / 42 Karidja Touré - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage





8 / 42 Lara Leito - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

9 / 42 Jon Kortajarena - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

10 / 42 Agnès Boulard (Mademoiselle Agnès) - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

11 / 42 Louis Garrel - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

12 / 42 Hana Cross - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

13 / 42 Bernard Kouchner - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

14 / 42 Sharon Stone - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

15 / 42 Song Kang-ho et Jessica Hausner - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

16 / 42 Jean-Claude Darmon, Natalia Barulich - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

17 / 42 Blanca Blanco - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

18 / 42 Lady Victoria Hervey - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

19 / 42 Amy Jackson - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

20 / 42 Jon Kortajarena - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

21 / 42 Rose Bertram - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

22 / 42 Marta Lozano - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage





23 / 42 Chiara Sampaio - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

24 / 42 Agnès Boulard (Mademoiselle Agnès) - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage





25 / 42 Poppy Delevingne - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage





26 / 42 Poppy Delevingne - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

27 / 42 Karidja Touré - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

28 / 42 Constantin Costa-Gavras et sa femme Michèle Ray-Gavras - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

29 / 42 Jean-Claude Darmon - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

30 / 42 Guest - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

31 / 42 Mathieu Amalric, Arieh Worthalter, Sacha Ardilly - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

32 / 42 Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes, Sharon Stone - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

33 / 42 Louis Garrel, Monika Mecs, Gijs Naber, Ildiko Enyedi, Luna Wedler, Sergio Rubini - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

34 / 42 Guest - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

35 / 42 Vicky Krieps - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage





36 / 42 Poppy Delevingne - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

37 / 42 Karidja Touré - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

38 / 42 Poppy Delevingne - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

39 / 42 Sharon Stone - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

40 / 42 Sharon Stone - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

41 / 42 Sharon Stone - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage