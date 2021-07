Laetitia Casta et Louis Garrel à Cannes : regards amoureux devant une Adèle Exarchopoulos exaltée

Le Festival de Cannes édition 2021 suit son cours et les stars continuent de défiler sur le tapis rouge. Le programme de la soirée du 12 juillet était pour le moins chargé ! Après une première montée des marches avec le casting cinq étoiles du film The French Dispatch et son réalisateur Wes Anderson, le cinéma français était à l'honneur en seconde partie de soirée.

Un couple star n'a pas manqué d'attirer l'attention : celui formé depuis maintenant six ans par Laetitia Casta et Louis Garrel. Les amoureux sont venus présenter lundi soir la comédie La Croisade, sélectionnée cette année dans la section éphémère "Le cinéma pour le climat". Egalement réalisateur, Louis Garrel signe ici son troisième long-métrage, le second avec sa célèbre épouse et mère de son fils Azel (né en mars dernier).

Après s'être illustrée en mini robe fleurie lors de la conférence de presse organisée plus tôt l'après-midi, Laetitia Casta a misé sur la simplicité et l'élégance d'une petite robe noire. Un basique qui fait toujours son petit effet, d'autant plus lorsqu'il est signé Anthony Vaccarello pour Saint Laurent, maison qui rappelle certainement de bons souvenirs à l'ancienne égérie de M. Yves Saint Laurent.

Le dress code était décidément épuré pour ce tapis rouge nocturne, puisque le casting du film Bac Nord s'est accordé sur des tenues noires et blanches. Pour autant, qui dit look de soirée sombre ne dit pas forcément mine renfrognée ! Projeté hors compétition lundi soir, le thriller de Cédric Jimenez a profité d'une montée des marches dans la bonne humeur, avec une Adèle Exarchopoulos exaltée dans sa robe blazer Louis Vuitton. La comédienne était notamment accompagnée de Kenza Fortas, François Civil, Karim Leklou, Cédric Jimenez, Gilles Lellouche, Hugo Selignac et Cyril Lecomte. Le public doit quant à lui attendre le 18 août prochain pour découvrir le film en salles.