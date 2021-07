Sharon Stone recasée ? L'actrice fréquente un rappeur... deux fois plus jeune qu'elle !

"Ils se fréquent et aiment être en compagnie l'un de l'autre. Ils passent un bon moment ensemble. Ils sont sur la même longueur d'onde et leur amitié est très unique", a ajouté l'informateur. Le choix du mot amitié, certainement pas fait au hasard, n'a quand même pas dissipé les soupçons dont Sharon Stone et son pote RMR font l'objet.

L'année dernière, Sharon Stone confiait au magazine Gala son aversion pour les applications de rencontres, préférant les rencontres classiques. "Je ne sais plus vraiment quoi en penser. J'y suis toujours, mais je suis un peu perplexe, expliquait-elle. Les sentiments comme l'attirance entre les êtres ne peuvent pas être partagés via des textos ou FaceTime. Rien ne remplace le contact, le pouvoir des phéromones ! Et je ne peux m'empêcher de penser à mes parents qui sont restés mariés soixante ans, avec de vrais atomes crochus !"

Sharon Stone a été mariée deux fois, à Michael Greenburg (entre 1984 et 1990) et Phil Bronstein (de 1998 à 2004). L'héroïne des films Basic Instinct et Casino est maman de trois enfants, trois garçons prénommés Roan, Laird et Quinn, tous adoptés.