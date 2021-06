Sharon Stone au naturel : à 63 ans, elle s'illustre en bikini !

Ainsi, Sharon Stone fait presque oublier un scandale qui a failli passer inaperçu. Elle s'était entretenue avec le site Everything Zoomer au sujet de ses mémoires, intitulées The Beauty Of Living Twice, et avait tenu des propos controversés à l'égard de Meryl Streep. L'actrice a été mentionnée par la journaliste qui interviewait Sharon Stone.

"L'industrie a fait en sorte qu'on admire et qu'on envie Meryl, parce que Meryl est la chouchoute. Et tout le monde devrait la concurrencer. Je crois que Meryl est une femme et une actrice fantastique. Mais selon moi, en toute franchise, il y a des actrices tout aussi talentueuses que Meryl Streep, avait expliqué Sharon Stone. Viola Davis n'a rien à envier à Meryl Streep. Emma Thompson. Judy Davis. Olivia Colman. Kate Winslet, p***** ! Mais on dit Meryl et tout le monde s'évanouit. Je joue bien mieux la méchante que Meryl, et je suis sûre qu'elle en dirait autant. Meryl n'aurait pas été bonne dans Basic Instinct ou dans Casino. Je serais meilleure [dans un rôle de méchante, NDLR]. Et elle le sait. Mais on est tous programmés pour penser que Meryl est si géniale, que quand on dit son nom, on se dit que 'ça a du être génial pour moi de travailler avec elle'." Face au tollé des internautes, Sharon Stone a depuis clarifié ses propos.