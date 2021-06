Sharon Stone balance sur Meryl Streep : "Il y a des actrices tout aussi talentueuses"

Sharon Stone fait les gros titres, et ne les doit pas à un nouveau film ! L'actrice de 63 ans s'en est pris gratuitement à Meryl Streep dans une interview passée inaperçue. Elle a affirmé : "Je joue bien mieux la méchante que Meryl".

C'est à Everything Zoomer que Sharon Stone s'était livrée ! Dans une interview parue le 26 mai dernier, la superstar a évoqué ses mémoires, intitulées The Beauty Of Living Twice et sorties à la fin du mois de mars, dans lesquelles elle révèle avoir été abusée sexuellement par son grand-père durant son enfance, et qu'elle s'est fait poser des implants mammaires à son insu.

Sharon s'est emportée, à la surprise de la journaliste du magazine, à la mention de Meryl Streep. Les deux femmes ont partagé l'affiche du même film, The Laundromat : l'affaire des Panama Papers, sorti sur Netflix en 2019.

Sharon Stone aurait eu le privilège de collaborer avec Meryl Streep ? "C'est là où sa vie l'a menée, c'est ce qu'elle est devenue, 'Tout le monde veut travailler avec Meryl'. Je me demande si elle aime ça ?, a réagi Sharon Stone. L'industrie a fait en sorte qu'on admire et qu'on envie Meryl, parce que Meryl est la chouchoute. Et tout le monde devrait la concurrencer. Je crois que Meryl est une femme et une actrice fantastique. Mais selon moi, en toute franchise, il y a des actrices tout aussi talentueuses que Meryl Streep."