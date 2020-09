Le diable s'habille en Prada : Y aura-t-il une suite ?

Quatorze ans déjà que Le diable s'habille en Prada est en sorti en France avec dans le rôle de l'horrible boss Miranda Priestly, Meryl Streep, et Anne Hathaway dans celui de l'assistante dévouée, Andrea Sachs. Un duo à succès que le public aurait bien aimé revoir pour une suite. Surtout que les romans de Lauren Weisberger (Le diable en Prada est l'adaptation de l'un d'entre eux) se sont multipliés par la suite. Mais quatorze ans ont passé et toujours pas de nouveau chapitre en vue ! Faut-il perdre tout espoir ?

Les avis sont partagés sur l'intérêt, ou non, d'offrir une suite au Diable s'habille en Prada. En 2018, Emily Blunt, qui incarne le personnage d'Emily, s'était prononcée plutôt contre. "Si tout le monde le fait, je serais partante, avait confié l'actrice britannique de 37 ans lors d'une interview accordée à People. Mais j'espère aussi que ça ne sera pas le cas parce que je trouve que quand vous faites une suite à tout, vous diluez un peu l'originalité du premier." Une position qui se défend mais certaines sagas, type, Bridget Jones, se sont bien déclinées en plusieurs chapitres. Renée Zellweger a en revanche un peu moins bien traversé les années que l'histoire de son personnage phare.

Quoi qu'il en soit Emily Blunt garde un très bon souvenir du tournage du Diable s'habille en Prada. "Nous avons tous pleuré de rire. J'ai adoré travailler avec la douce Anne Hathaway et c'était ma première expérience avec Meryl Streep et Stanley Tucci, qui est maintenant son beau-frère", avait partagé l'actrice au cours de ce même entretien à People.

En 2019, lors de la promotion de son film The Hustle, avec Rebel Wilson, Anne Hathaway s'était elle aussi exprimée sur la possibilité d'une suite au Diable s'habille en Prada. "N'est-ce pas bien comme c'est ?", avait-elle demandé à un journaliste de l'émission Extra, après avoir appris que Meryl Streep et Anna Wintour avaient déjeuné ensemble à New York quelques jours plus tôt. bref, l'actrice américaine de 37 ans s'était clairement positionnée pour un one shot du Diable s'habille en Prada.