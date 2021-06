Diaporama Sharon Stone balance sur Meryl Streep : "Il y a des actrices tout aussi talentueuses"

Meryl Streep sur le tournage du film 'Le Diable s'habille en Prada' à New York. Le 18 septembre 2005.

Sharon Stone au Festival de Tribeca à New York, le 19 juin 2021.

Meryl Streep à la première du film "The Laundromat" pendant le festival international du film de Toronto (TIFF), à Toronto, le 9 septembre 2019. © Imagespace/Zuma Press/Bestimage

Meryl Streep et son mari Don Gummer à la 87e cérémonie des Oscars à Hollywood

Meryl Streep lors de la première de la deuxième saison de la série ‘Big Little Lies' au Centre Jazz At Lincoln à New York, le 29 mai 2019.