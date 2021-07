Sharon Stone en larmes à Cannes : rare apparition de fils Roan

C'est une Sharon Stone fière et en larmes qui est apparue vendredi 16 juillet 2021, devant Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes. L'actrice de 63 ans a été faite Commandeur des Arts et des Lettres à Cannes. Son fils Roan Joseph et l'acteur Bill Muray étaient également présents durant la cérémonie.

Sharon Stone n'a pas su contenir sa joie ! Ce vendredi 16 juillet 2021, en marge du Festival de Cannes, l'actrice américaine de 63 ans a reçu une haute distinction, en présence de son fils Roan Joseph Bronstein, 21 ans, et son ami de longue date, le comédien de 70 ans, Bill Murray. Celle que l'on a pu voir dans Basic Instinct avec Michael Douglas ou encore Casino avec Robert de Niro, a été décorée de la Médaille de Commandeur des Arts et des Lettres. Une haute récompense qu'elle a reçu des mains du délégué général du Festival du Film International, Thierry Frémaux, en présence du président de l'évènement cinématographique, Pierre Lescure. Habillée d'un smoking rose pâle, l'actrice et ambassadrice de la marque de lunettes Alain Afflelou, a fondu en larmes lorsqu'on lui a remis la médaille verte, sous les yeux de son fils Roan Joseph, lui aussi acteur, qu'elle a adopté avec son ex-mari Phil Bronstein.

Très heureuse, la comédienne n'a pas hésité à embrasser tendrement Bill Murray sur la joue. Elle a également reçu les félicitations de l'assemblée et a souri aux photographes, essuyant les quelques larmes qui perlaient sur son visage. La veille, Sharon Stone avait monté les marches de la Croisette, lors de la projection de L'histoire de ma femme d'Ildiko Enyedi, dans une somptueuse robe bleu ciel fleurie en tulle, signée Dolce & Gabbana. Une tenue qui a époustouflé le public et qu'elle n'a pas hésité à partagé sur son compte Instagram. Pour les bijoux, l'actrice a fait confiance à la maison Chopard et sa coupe garçonne a été sublimée par Fabien Provost. Pour l'occasion, la sexagénaire a foulé le tapis rouge avec sa filleule, Helana Gatsby.