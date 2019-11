Sharon Stone honorée devant son fils adoptif Roan

Vingt-sept ans après sa sortie, Basic Instinct reste un des films les plus populaires de la planète. Il a changé la vie de son héroïne, Sharon Stone. L'actrice a réinterprété la fameuse scène de l'interrogatoire lors d'une cérémonie de récompenses, en présence de son fils Roan.

Jeudi 7 novembre 2019, Sharon Stone a assisté à la soirée des hommes de l'année, organisée par l'édition allemande du magazine GQ. L'événement a eu lieu à l'Opéra Comique de Berlin. Sharon Stone s'y est rendue, accompagnée de son fils adoptif Roan (19 ans, adoptée par Sharon Stone et son ex-mari Phil Bronstein).

Le pilote de Formule 1 et nouveau champion du monde Lewis Hamilton, Billy Porter et le mannequin Ann-Katrin Götze, épouse du footballeur allemand Mario Götze, étaient également présents. Sharon Stone leur a tous volé la vedette dès son arrivée, vêtue d'un manteau oversize à ceinture Saint Laurent (collection automne-hiver 2019). Une fois dans la salle, l'actrice de 61 ans l'a retirée et a révélé une charmante robe courte et décolletée, également signée Saint Laurent. Elle est ensuite montée sur scène pour recevoir son award de Femme de l'année et a prononcé un discours marquant.

Lors de ce discours, Sharon Stone a invité les spectateurs, assis, à effectuer son croisement de jambes du film Basic Instinct. "Mon réalisateur [Paul Verhoeven, le réalisateur de Basic Instinct, ndlr] a dit, 'Tu peux me passer ta culotte ? Parce qu'on la voit dans la scène et tu ne devrais pas en avoir, mais on ne verra rien', s'est souvenue Sharon Stone. Je ne savais pas que ce moment changerait ma vie."

Sharon Stone a récemment confié qu'elle se sentait oubliée suite à son AVC. La comédienne avait tort : la veille de la nuit des Hommes de l'année à Berlin, elle a reçu, en Espagne, une autre récompense aux Prix Bazaar Actitud 43, à Madrid. L'événement était organisé par l'édition espagnole du magazine Harper's Bazaar.