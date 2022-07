Sharon Stone presque nue : à 64 ans, elle assume ses imperfections et rayonne, les internautes applaudissent

Son physique parfait a longtemps été envié par toutes les femmes de la planète : à 64 ans et après plus de 40 ans de carrière, Sharon Stone reste l'une des sex-symbols les plus appréciées du monde du cinéma. Mais aujourd'hui, plus question pour elle de cacher ses petites imperfections : assumant ses rides, ses quelques traces de cellulite ou ses marques sur les jambes notamment, elle n'hésite pas à s'afficher presque nue sur Instagram.

Ce lundi, notamment, elle a publié une photo d'elle sur une terrasse, profitant du soleil de l'été. Uniquement vêtue d'une petite culotte au motif panthère, elle porte un châle sur les épaules pour cacher une petite partie de sa poitrine... mais rien d'autre ! Une photo sur laquelle on peut effectivement voir qu'en dépit de ses longues jambes et de son ventre ultra-plat, l'actrice de 64 ans, mère solo de trois fils, possède quelques imperfections qu'elle n'a pas cherché à masquer.