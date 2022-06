Sharon Stone victime de nombreuses fausses couches, elle livre un témoignage poignant

De plus, selon la star de Basic Instinct - qui a aussi perdu un neveu âgé de 11 mois - a estimé que "la santé et le bien-être des femmes laissés aux soins de l'idéologie masculine sont devenus au mieux laxistes, ignorants en fait et violemment oppressifs dans l'effort."

Souffrant d'une pathologie génétique, Sharon Stone n'a pas eu la chance d'avoir des enfants biologiques. Une blessure secrète qu'elle avait confiée au magazine Extra en 2017 : "Le facteur Rhésus est un truc génétique, que tous mes frères et soeurs ont. J'ai subi trois fausses couches, à 5 mois et demi de grossesse, et je n'ai jamais compris pourquoi ni comment elles étaient arrivées. Je crois que quand ça touche une famille entière, c'est assez terrible de constater que la communauté médicale ne se concentre pas sur ce qui doit être fait." Un combat que Sharon Stone continue de mener aujourd'hui.