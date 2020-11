Sharon Stone, Pamela Anderson, Kate Moss au naturel, "sans filtre" pour Sébastien Valiela

Il vit à l'affut du moindre cliché. Toutes les célébrités, Sébastien Valiela les a photographiées, de près, et surtout de loin. Le 1er octobre 2020, le plus grand paparazzi de France sort un ouvrage chez Fauves éditions dans lequel il révèle les plus beaux fruits de son labeur. Des images naturelles de stars du cinéma, de la musique ou de la sphère politique. Les premières photos de Kate Moss et de son bébé, qui ont fait le tour du monde, c'était lui. La révélation de la liaison entre François Hollande et Julie Gayet, encore lui. Voilà qu'il est possible de consulter le catalogue de son oeuvre, tout en élégance, en noir et blanc, qu'il construit depuis des années à l'aide de ses divers objectifs.

Les stars américaines, contrairement en France, ont compris que nous faisons partie de leur quotidien

Sébastien Valiela s'est hissé au statut de journaliste d'enquête. Ses modèles, toujours sans filtre - comme l'indique le nom de son ouvrage -, ont même fini par tisser des liens avec l'artiste. A force de le voir errer en quête d'images rares, certaines célébrités l'ont effectivement pris d'affection, comme il le raconte sur papier glacé. "Les stars américaines, contrairement en France, ont compris que nous faisons partie de leur quotidien, explique-t-il. Ce sont des pros, ils savent gérer leur image et jouent avec nous, souvent avec bonne humeur. Dustin Hoffman en est un bon exemple. Chaque fois qu'il me voit, il se passe quelque chose. Il y a une réelle interaction, je me cache sans être invisible, il aime me débusquer, c'est un jeu."

Je n'aime pas faire poser les gens, même quand j'y suis autorisé

Très tôt, Sébastien Valiela a compris que la photographie était plus qu'un hobby. Muni d'un appareil depuis l'âge de 8 ans, il a développé un rapport inédit à la prise de vue à l'arrachée. Angelina Jolie, Kate Moss, Mazarine Pingeot, Pamela Anderson, Sharon Stone... elles ont toutes, un jour ou l'autre, croisé sa route en étant plus ou moins apprêtées. "La photographie m'a permis de vivre des choses passionnantes, précise-t-il. Je n'aime pas faire poser les gens, même quand j'y suis autorisé. Je préfère me faire discret et attendre le bon moment. J'aime le naturel d'une photo prise sur le vif. Il se passe quelque chose." Sébastien Valiela avait déjà révélé les coulisses de son métier en 2014, dans Paparazzo, du scoop au secret d'Etat. Il est temps de les découvrir en images...