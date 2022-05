Sharon Stone moulée dans une robe en cuir fendue, l'actrice embrase le tapis rouge !

Le commun des mortels devra attendre le mercredi 22 juin 2022 pour découvrir le biopic musical Elvis en salles obscures. Mais le long-métrage de 2h39, signé Baz Luhrmann - Roméo + Juliette, Moulin Rouge -, est présenté en avant-première au Festival du film international de Cannes le 25 mai... et pour cause : il fait partie de la sélection officielle de cette 75e édition de l'évènement, et est donc en course pour obtenir la prestigieuse Palme d'or. Fatalement, un tel évènement a regroupé un nombre de stars incalculables sur le tapis rouge, positionné à l'orée du Palais des Festivals.

Elvis, comme son nom l'indique, est un film basé sur la vie et l'oeuvre musicale d'Elvis Presley. Le réalisateur, Baz Luhrmann, a choisi d'explorer la relation complexe que le King a entretenu, pendant une vingtaine d'années, avec son manager, le colonel Tom Parker. Pour incarner le roi de la pop, c'est le jeune Austin Butler, ancien petit-ami de Vanessa Hudgens, qui a été sélectionné. Il avait récemment été aperçu dans des productions formidables, Once Upon a time in Hollywood, de Quentin Tarantino, The Dead don't die, de Jim Jarmusch par exemple. Tout le monde n'aurait pas forcément parié sur un tel succès, après l'avoir découvert dans des productions Disney très mignonnes à l'image du spin-off d'High School Musical intitulé Sharpay's Fabulous Adventure ou de certains épisodes de la série Hannah Montana...

Pour applaudir l'exploit, une grande partie du globe avait fait le déplacement, célébrités issues du monde du cinéma, mais aussi de la musique ou autres domaines artistiques. Véritable déesse du septième art, Sharon Stone a elle aussi foulé le tapis rouge, avant d'aller visionner Elvis, dans une tenue assortie au red carpet : une longue robe moulante, sublime, en cuir écarlate, fendue à l'arrière. De larges lunettes de soleil protégeaient également son regard du soleil... et de tous les flashs qui crépitaient sur son passage. Can't help falling in love - "Je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureux" - d'Elvis Presley a rarement aussi bien porté son titre...