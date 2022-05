Emmanuelle Béart, angélique en blanc... une vision du Paradis en direct de Cannes !

Ils montent les marches au rythme de la musique rock and roll ! Alors que la remise des palmes s'approchent à grands pas, et que la 75e édition du Festival international du film de Cannes s'achèvera le 28 mai prochain, le public continue à découvrir les long-métrages en compétition. Il y en a un, justement, qui fait évènement le mercredi 25 : c'est la projection du film Elvis de Baz Luhrmann - le génie à l'origine de Moulin Rouge, Gatsby le magnifique -, un biopic qui swingue sévère, basé sur la vie et l'oeuvre du King himself.

Cet audacieux projet remportera-t-il la palme d'or, tout comme l'horrifique Titane, de Julia Ducournau l'année dernière ? Pour le savoir, il faudra encore faire preuve d'un peu de patience. Pour avoir la chance de découvrir le long-métrage aussi, d'ailleurs, puisqu'il sortira, en France, le 22 juin prochain ! Grimé en Elvis Presley, plus vrai que nature, le comédien Austin Butler - The Dead don't die, Once Upon a time in Hollywood, The Carrie Diaries - s'attaque à deux décennies de la vie du chanteur légendaire... qui avait lui-même, de son vivant, tourné dans une trentaine de long-métrages ! Les images s'attarderont, plus spécifiquement, sur la relation tendue qu'il a entretenu, pendant ce laps de temps, avec son manager, le colonel Tom Parker - incarné ici par Tom Hanks.

Qui dit projection dit, évidemment, tapis rouge. Et pour un tel film évènement, chacun avait sorti sa plus belle tenue. Emmanuelle Béart, dont la vie a été bercée de musique, était naturellement présente sur la moquette écarlate du Palais des Festivals, dédiée à la projection du film de Baz Luhrmann. Elle qui a grandi en écoutant la voix de son papa, qui a elle-même chanté plus que de raison, avait opté pour une tenue angélique, digne du plus divin des paradis : un ensemble blanc aux larges jambes agrémenté d'une longue veste, flottante, comme si elle était recouverte de plumes. La toilette parfaite pour rendre hommage à Elvis Presley, lui qui a rejoint le ciel durant l'année 1977...