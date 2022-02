Clotilde Courau, sa fille Vittoria a 18 ans : robe fendue, tenue légère et look rock'n'roll... la princesse détonne

Elle n'a que 18 ans et est déjà considérée comme une véritable fashionista dans le monde entier. Surnommée la "nouvelle princesse millenial après Charlotte Casiraghi" par le magazine Amica, Vittoria de Savoie s'affiche sur de nombreux clichés de mode sur Instagram.

Parée de vêtements et d'accessoires Haute-Couture, la jeune fille s'affiche avec des looks déjantés mêlant street wear et pièces de luxe et n'hésite pas à porter des robes multicolores à sequins, des mitaines en dentelles ou même des robes extrêmement fendues. La fille d'Emmanuel Philibert de Savoie et de Clotilde Courau a même récemment osé la coloration rouge vif. Un style hors norme pour la jeune princesse de Carignan, marquise d'Ivrée, héritière du trône de Savoie.