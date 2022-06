Yannick Noah : Son fils Joalukas partage une photo déchirante pour ses 18 ans

Enfin la majorité pour Joalukas ! Le plus jeune fils de Yannick Noah vient officiellement d'avoir ses 18 ans et peut donc, comme la loi l'autorise, conduire une voiture et voter, mais avant cela, le beau blond aux yeux bleus a voulu rendre un bel hommage à une personne de sa famille sur les réseaux sociaux. Installé à Paris avec sa mère Isabelle Camus, le frère de Jenaye profite de la vie et il a récemment passé des vacances de rêve avec son père et ses frères et soeurs en Jamaïque.

Il a d'ailleurs profité de cette escapade pour officialiser son histoire avec une jolie jeune fille prénommée Lauren. Les deux tourtereaux profitent du beau temps parisien pour passer de bons moments avec elle. Si tout va pour le mieux en ce moment pour le jeune homme qui fête ses 18 ans, avant de fêter ça avec ses amis, il a eu une belle pensée pour sa grand-mère sur Instagram. Dans une publication mise en ligne hier après-midi, le frère de Joakim Noah a pris en photo un cliché qui doit remonter à quelques jours après sa naissance, en 2004.

S'il ne précise pas exactement de qui il s'agit, il semblerait bien qu'il s'agisse de sa grand-mère Marie-Claire Noah sur la photo. Décédée en octobre 2012, la mère du champion de tennis tient dans ses bras le petit Joalukas, tout bébé et endormi. Une photo très émouvante et le commentaire du jeune homme l'est tout autant : "Nous nous reverrons... un jour", écrit-il en ajoutant un emoji coeur rouge.

Une tendre pensée pour sa grand-mère qui a beaucoup ému ses abonnés, qui ont envoyé des centaines et des centaines de coeurs en soutien. "Le plus beau c'est de toujours penser à eux et ne pas oublier", écrit l'un d'eux en commentaire. Son grand-père maternel, Jean-Claude Camus, a lui aussi commenté la publication en envoyant une série de coeurs à son petit-fils.