Jean-Claude Camus soutient Laeticia Hallyday : "Laura, oublions tout ça"

La relation particulièrement conflictuelle entre Laeticia Hallyday et Laura Smet promet de faire couler encore beaucoup d'encre. Si la veuve de Johnny Hallyday et sa fille aînée ont trouvé un accord définitif dans le lourd dossier de l'héritage, les tensions restent palpables. Pour preuve, la journée du 15 juillet 2020 marquée par la sortie de la longue interview de Laeticia Hallyday accordée à Paris Match. Reprochant à son ancienne belle-mère d'avoir brisé la clause de confidentialité de leur accord, Laura Smet a décidé de s'exprimer sur RTL, sans être conseillée par ses avocats. Pour l'actrice de 36 ans, enceinte de son premier enfant, toute paix est impossible.

Proche de Laeticia Hallyday et soutien sans faille de la veuve de Johnny depuis la disparition du chanteur le 5 décembre 2017, Jean-Claude Camus s'est exprimé sur BFMTV dans l'après-midi du jeudi 16 juillet 2020. L'ancien producteur de Johnny regrette que Laura nourrisse une nouvelle fois ces querelles familiales, alors que Laeticia ne fait preuve que de bienveillance dans son interview pour Paris Match.

Jean-Claude Camus est notamment revenu sur une lourde accusation de Laura Smet à l'encontre de Laeticia. Selon la fille de Nathalie Baye, la dernière femme de son père l'a empêchée de le voir avant sa mort. Faux, rétorque Jean-Claude Camus, cette volonté de la tenir à l'écart à ce moment-là était la décision de Johnny. "J'étais là, ce jour-là. (...) Johnny avait un caractère, il avait décidé que ce n'était pas le jour. En effet, il ne savait pas qu'il allait mourir et je trouve ça très bien puisque, trois jours avant, il me parlait encore de projets sur son album. C'est Johnny qui a décidé... Vous savez, son caractère, c'était pour tout le monde. C'était pas aujourd'hui, c'était demain. Et Johnny avait dit que c'était la semaine prochaine. L'infirmière a été obligée, en effet, de refuser l'entrée dans la chambre", a expliqué Jean-Claude Camus.

Pour le producteur, ces querelles familiales n'intéressent que parce qu'il s'agit du clan Hallyday-Smet. L'heure est pourtant bien venue pour lui de tourner la page. "S'il vous plaît, oublions tout ça. Laura, oublions tout ça", a-t-il demandé. Pas sûr, malheureusement, que l'appel de Jean-Claude Camus soit entendu...