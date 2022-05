Yannick Noah : Son plus jeune fils Joalukas en couple, un tendre baiser pour officialiser !

C'est une annonce que personne n'attendait et pourtant c'est désormais officiel, Joalukas Noah est en couple ! Le fils de Yannick Noah, qui a fêté ses 17 ans l'an dernier au cours d'une sacrée soirée, vient de passer des vacances de rêve en famille du côté de la Jamaïque. Parti avec son père et sa soeur Eleejah, le blond aux yeux bleus a eu le plaisir de retrouver son frère Joakim et sa grande soeur Yelena une fois sur place. La tribu s'est retrouvée dans un lieu magique à Oracabessa puisqu'il s'agit de l'endroit de villégiature d'un certain Ian Fleming, le créateur de la série James Bond.

Un beau moment en famille, mais visiblement Joalukas n'était pas venu tout seul. Sur les stories publiées au cours de la semaine, une jolie brune est apparue à plusieurs reprises à ses côtés. Si pour l'heure on ne connaissait pas encore le lien qui les unissait, le fils de Yannick Noah et Isabelle Camus a mis fin au suspense dans sa dernière publication sur Instagram. Dans une série de photos qui résume son voyage en Jamaïque, il a glissé une photo où on le voit en train d'embrasser sa petite-amie. Une façon d'officialiser leur relation et de montrer qu'il n'est plus un coeur à prendre.