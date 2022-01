Yannick Noah : son fils Joalukas dévoile une vidéo de sa folle fête d'anniversaire pour ses 17 ans

L'avantage quand on a cinq enfants comme Yannick Noah, c'est qu'on a beaucoup d'occasions de célébrer de bons moments. L'ancien tennisman reconverti chanteur a eu la chance d'avoir une vie sentimentale bien remplie et de ses longues relations, il a eu cinq beaux enfants. Si l'on connaît très bien Joakim, devenu une star de la NBA, son autre fils Joalukas est également très proche de son père, avec qui il n'hésite pas à échanger sur les réseaux sociaux. Éparpillés un peu partout sur la planète, les enfants Noah sont principalement en Amérique du Nord, mais Joalukas vit lui à Paris, avec sa mère Isabelle Camus.

Très actif sur Instagram, le grand blond aux yeux bleus partage souvent des moments de son intimité avec ses abonnés. Hier, il a décidé de publier une longue vidéo de la fête d'anniversaire qu'il a organisée pour ses 17 ans. Et la soirée avait l'air particulièrement réussi à la vue des images ! La fête qui s'est tenue l'été dernier du côté de Feucherolles (Yvelines) a eu lieu dans une superbe propriété avec une grande piscine et un énorme jardin. Tout était installé pour que les (très) nombreux invités de Joalukas passent une soirée mémorable. "Gang. Merci pour la vidéo et les souvenirs", écrit le fils de Yannick Noah en commentaire.

Photographe professionnel, boissons à volonté, DJ et musique, les convives étaient dans les meilleures conditions pour profiter à fond des 17 ans de Joalukas. Sa mère Isabelle et son père Yannick étaient bien évidemment de la partie, tout comme sa soeur Eleejah. Les parents se sont d'ailleurs chargés d'amener l'énorme gâteau d'anniversaire à leur fils, devant des invités en feu ! Le clou de la soirée est arrivé quand Joalukas a offert un discours de remerciement sous les cris et les applaudissements de ses amis, suite à quoi la fête a repris de plus belle, pour le plaisir de tous.