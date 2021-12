Yannick Noah et Isabelle Camus : leur fils Joalukas n'est pas un "gosse de riche un peu vain"

Malgré sa célèbre famille, Joalukas serait donc un garçon équilibré, qui "garde les pieds sur terre", et non un "gosse de riche un peu vain". Isabelle Camus ajoute d'ailleurs qu'il "n'a quasiment pas d'argent de poche, pas de vêtements de luxe" : "Les fringues ne le branchent pas plus que ça même s'il est très content que Lanvin vienne de lui proposer d'être l'ambassadeur de sa collection streetwear."

Etre copain avec d'autres "enfants de", tels que Stella Belmondo et Elvis, le fils de David et Cathy Guetta, l'a aidé aussi à gérer la notoriété de ses parents. "Ils sont très conscients des pièges que ça engendre (...). Ils s'en méfient et en discutent entre eux."