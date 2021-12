Yannick Noah et Isabelle Camus jamais mariés, elle explique son choix : "Si je voulais que ça dure..."

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Gala de ce 16 décembre 2021, Isabelle Camus a finalement confirmé sa rupture avec Yannick Noah. Il y a un an, le couple s'est séparé après dix-huit ans de vie commune et un fils, Joalukas (17 ans). En toute franchise, l'ex-productrice de 56 ans est revenue sur cette décision difficile, mais également sur son histoire avec l'ancien champion de tennis.

A la question de savoir pourquoi ils n'ont jamais décidé de se marier, Isabelle Camus répond sans détour : "Yannick avait épousé deux femmes avant moi. Cecilia Rodhe en 1984 [la mère du basketteur Joakim et de Yéléna, NDLR] et Heather Stewart-Whyte en 1995 [la mère de Eleejah et Jenaye]. Il avait aussi divorcé deux fois. Donc je me suis dit que si je voulais que ça dure, il valait mieux de pas passer devant le maire. Finalement, nous avons vécu dix-huit ans ensemble, c'est pas mal..."

La fille du producteur Jean-Claude Camus ajoute que Yannick Noah "a été et est l'homme de sa vie". Mais vivre dans l'ombre d'une personnalité aussi populaire, qui plus est bien occupée, à voyager aux quatre coins du monde toute l'année, à ses limites. C'est d'ailleurs par amour qu'elle avait suivi Yannick Noah à New York, lorsqu'il voulait se rapprocher de ses premiers enfants. Et c'est lorsque leur fils Joalukas est né qu'elle a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses. "Aimer un homme célèbre, c'est dur. La vie tourne beaucoup autour de lui (...). Il avait déjà quatre enfants quand je l'ai rencontré. J'ai élevé en partie ses deux dernières filles."