Farniente, perroquet et basket : les vacances de rêve de Yannick Noah et ses enfants se poursuivent !

Yannick Noah a décidé de se faire plaisir en ce mois d'avril. L'ancienne star du tennis reconverti avec succès dans la chanson a emmené ses enfants dans un lieu paradisiaque de l'autre côté de l'Atlantique. Avec Joalukas et Eleejah, il est parti en Jamaïque direction Oracabessa, une petite ville connue pour avoir été le lieu de villégiature d'un certain Ian Fleming, le créateur de James Bond. Sur place, Joakim Noah et sa soeur Yelena les ont rejoints peu de temps après avec leurs deux enfants, de quoi passer un super moment en famille.

La petite tribu semble profiter à fond de ce moment unique en Jamaïque et les dernières storys donnent particulièrement envie d'être à leur place ! Comme il l'a publié sur son compte Instagram récemment, Joalukas s'éclate sur l'île de Bob Marley avec son neveu Nohea et sa nièce Leia, qui ressemble déjà beaucoup à son père. Le fils cadet de Yannick Noah âgé de 17 ans en a profité pour prendre un beau selfie au bord de la piscine qui donne sur l'océan avec son père. Un endroit idyllique dans lequel on trouve même des... perroquets ! Comme on le voit sur une courte vidéo prise par l'apprenti mannequin, il a pu faire la rencontre d'un beau perroquet rouge.

Yannick Noah roi du basket !

La beauté de l'île et les paysages sont à couper le souffle et Joalukas n'hésite pas à le partager avec ses abonnés en story. On peut voir l'eau turquoise et la végétation luxuriante qui font de cet endroit un lieu de villégiature exceptionnel. Si l'heure est principalement au repos et à la farniente, Yannick Noah n'en oublie pas de garder la forme. Sur son compte Instagram, l'artiste de 61 ans a publié une petite vidéo en slow motion (toutes les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama) lors d'une partie de basket. On ne sait pas s'il affrontait son fils Joakim, mais en tout cas l'ancien tennisman montre qu'il a su garder la forme puisqu'il envoie un sacré dunk !

Des vacances de rêve pour Yannick Noah et ses enfants, qui s'éclatent en Jamaïque au milieu des animaux et de la nature pour un moment qui restera certainement gravé dans leurs mémoires !