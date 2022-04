Joakim Noah papa de Leia (5 ans) : Eleejah bluffée, sa fille lui ressemble comme deux gouttes d'eau !

Vacances au paradis pour la famille Noah qui profite depuis plusieurs jours des charmes de la Jamaïque. Yannick Noah et toute sa tribu sont parties pendant les vacances scolaires pour se reposer dans un endroit paradisiaque, mais également chargé d'histoire puisqu'ils sont dans la ville d'Oracabessa, connue pour avoir été le lieu de villégiature privilégié de Ian Fleming, l'auteur des aventures de James Bond, qu'il aurait écrit là-bas. Un magnifique endroit où le chanteur de 61 est arrivé avec Joalukas et Eleejah, avant que Joakim et Yelena ne les rejoignent avec leurs enfants.

Une parenthèse enchantée pour la famille qui vit un peu éparpillée entre le père au Cameroun et les enfants en France et aux États-Unis. Profitant à fond des trésors qu'offre la nature luxuriante de Jamaïque, les enfants en profitent pour grimper aux arbres, à l'image de la petite Leia, la fille de Joakim Noah qu'il a eu avec le mannequin brésilien Isabelle Cutrim. Sa tante Eleejah a profité de ce moment pour partager une courte vidéo dans sa story Instagram et on peut se rendre compte que la petite fille de 5 ans ressemble déjà beaucoup à son papa.

Leia imite son papa à la perfection

Une ressemblance frappante et qui n'est apparemment pas que physique, comme Eleejah l'indique sur la vidéo. "Elle a toutes tes expressions faciales, c'est trop", ajoute-t-elle à la fin de la vidéo où on voit Leia perchée sur un arbre en hauteur (vidéo à retrouver dans le diaporama). La jolie petite brune vit avec son père aux États-Unis, là où il est devenu une star du basket et où il partage sa vie avec la magnifique Lais Ribeiro. Comme beaucoup d'enfants, Leia reproduit des mimiques de son père, ce qui fait beaucoup rire sa tante Eleejah.

En vacances en Jamaïque, la famille Noah en profite pour se retrouver après plusieurs mois sans se voir dans ce lieu magique. La ressemblance entre Joakim Noah et sa fille frappe de plus en plus aux yeux, de quoi imaginer une future carrière de joueuse de basket pour Leia ? Et pourquoi pas !