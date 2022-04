Yannick Noah : Les vacances en Jamaïque se poursuivent avec l'arrivée de Joakim et Yelena pour son anniversaire

Sun is sunshine, the weather is sweet chantait Bob Marley et c'est exactement ce que sont en train de vivre Yannick Noah et sa tribu en ce moment en Jamaïque. L'ancienne star du tennis s'offre un moment de repos avec les siens, loin de sa nouvelle vie au Cameroun, sur une île magnifique et dans un endroit pour le moins mythique. En effet, le chanteur a emmené Joalukas et Eleejah du côté d'Oracabessa, dans le complexe hôtelier Goldeneye, rendu célèbre par Ian Fleming, l'auteur des aventures de James Bond. Dans ce lieu chargé d'histoire, la petite famille profite d'un moment de répit loin du tumulte des grandes villes.

Après avoir rejoint les siens, l'ancien joueur de basket Joakim Noah n'était pas venu seul puisqu'il est accompagné de sa fille Leia Irie (née en septembre 2016) qui s'amuse bien dans cet environnement propice au jeu et à la découverte.

La famille soudée pour l'anniversaire de Yelena

Mais ce n'est pas le seul à avoir fait le déplacement en Jamaïque puisque Yelena, la plus grande fille de Yannick Noah était également de la partie. L'occasion pour la famille de célébrer l'anniversaire de la jeune femme qui fête ainsi ses 36 ans avec les siens, mais également son adorable fils Nohea, venu avec elle. Sur les photos et vidéos publiées en story par Eleejah et Joalukas (à retrouver dans le diaporama), on peut voir toute la complicité qui unit la fratrie Noah et même si chacun vit de son côté entre l'Amérique et l'Europe, le lien qui les unit semble très fort.

Réunis avec leur père pour des vacances qui s'annoncent mémorables, les enfants de Yannick Noah savourent ce beau moment et célèbrent l'anniversaire de Yelena tout en profitant de la vie !