Yannick Noah séparé d'Isabelle Camus, il savoure son célibat : "C'est un luxe que j'apprécie au quotidien"

​​Yannick Noah s'épanche un peu sur sa vie sentimentale. L'ancienne star du tennis reconvertie dans la chanson vient tout juste d'avoir 62 ans et il semble plus en forme que jamais. Heureux et épanoui dans sa nouvelle vie au Cameroun, il parcourt le globe pour retrouver ses cinq enfants, tous installés dans des villes différentes. Récemment, il s'est offert un voyage de rêve en Jamaïque avec quatre d'entre eux et son fils Joalukas en a profité pour officialiser sa relation avec une belle brune.

Si son fils a su trouver l'amour, pour Yannick Noah c'est tout le contraire. Comme il l'indique dans les pages du dernier numéro du magazine Gala, sorti ce jeudi, il est libre comme l'air : "Je suis déjà vieux, et célibataire !". En couple pendant près de dix-huit ans avec Isabelle Camus, les anciens amants sont désormais séparés, comme la productrice l'a annoncé en décembre dernier. Depuis, l'artiste a décidé de rester seul et pas question pour lui de fonder une nouvelle famille. "J'apprécie ma liberté. J'ai donné. J'ai essayé. J'ai eu des enfants avec trois femmes et eu d'autres relations qui se sont toutes terminées", confie le vainqueur de Roland Garros.

C'est terminé. J'aime trop me réveiller le matin tout seul dans mon jardin. C'est trop bon

Père de cinq enfants de trois femmes différentes, Yannick Noah a connu plusieurs ruptures douloureuses et aujourd'hui, il n'a plus vraiment envie de se relancer dans une nouvelle aventure. "Quand il y a séparation, chacun est responsable du fait de ne pas avoir réussi à garder la flamme allumée. Mais là, c'est terminé. J'aime trop me réveiller le matin tout seul dans mon jardin. C'est trop bon", explique-t-il, avant de renchérir : "Cette liberté, c'est un luxe que j'apprécie au quotidien. Elle n'a pas de prix".

Yannick Noah est un homme heureux et célibataire et il le revendique ! Installé au Cameroun, il profite de sa liberté retrouvée pour faire ce qui lui plaît et vivre sa vie comme il l'entend !