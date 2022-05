Yannick Noah, sa nouvelle vie au Cameroun : Étonnantes confidences sur son rôle de chef

Le chanteur de 61 ans détaille ensuite les différentes missions qu'il doit accomplir. "Je suis le chef du village, c'est peut-être une dizaine de milliers de personnes. Pour moi, c'est un peu étrange... Parce que moi je me sens très français. Et donc arrivé là, forcément, je m'appuie sur les conseils des anciens. Et en fait mon rôle consiste à aider tant que je peux. Alors je reçois un petit peu les problèmes, il y a des doléances. Il n'y a pas la carte vitale là-bas. Là-bas, c'est cher. Quand on a pas l'argent on vous laisse crever" explique-t-il. Fier, il indique "aider les personnes âgées" et "conseiller les jeunes".

Un nouveau rêve de Roland Garros...

Papa de cinq enfants (Joakim né en 1985, Yéléna en 1987, Eleejah née en 1996, Jenaye née en 1997 et Joalukas, né en 2004), Yannick semble avoir trouvé une nouvelle protégée au Cameroun. Une jeune fille qui joue "vraiment vraiment bien" et qui aurait des "qualités extraordinaires". Son rêve ? La voir entrer sur le central à Roland-Garros dans quelques années. Un rêve qui pourrait devenir réalité avec un tel champion comme coach.

Ému, l'ancien tennisman a également évoqué avec beaucoup d'émotion son papa (mort en 2017), qu'il avait enlacé lors de sa victoire à Roland Garros en 1983. Ce jour, Yannick Noah était devenu le seul joueur français à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem de l'ère Open en simple messieurs et était entré dans la légende du tennis français. "Je souhaite à tout le monde de pleurer de joie dans les bras de son père" a-t-il confié face à Audrey Crespo-Mara, des larmes perlant au bord de ses yeux.