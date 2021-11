Yannick Noah avec trois de ses enfants : bonheur immense à Paris !

Joalukas et ses deux grandes soeurs sont nés de relations différentes de leur papa Yannick Noah. L'ado de tout juste 17 ans est le fruit des amours du vainqueur de Roland-Garros avec Isabelle Camus. Eleejah et Jenaye (25 et 24 ans) ont la même maman, le mannequin Heather Stewart-Whyte, deuxième épouse de Yannick Noah. Les deux jeunes femmes ont justement dîné avec leur maman samedi soir, au restaurant Tata Burger, situé Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans le quatrième arrondissement de Paris. Le célèbre interprète des chansons Métisse(s) et Les Lionnes a deux autres enfants, l'aîné Joakim Noah et Yelena (36 et 35 ans), nés de son premier mariage avec Cecilia Rodhe.

Yannick Noah et Joakim Noah se sont récemment livrés dans le documentaire Papa, diffusé le 21 novembre 2021 sur Canal +. L'ex-joueur de tennis y révélait la raison principale de son départ de la France, en 1987 : sa popularité ! "C'est lourd parce que le regard des gens est pesant. Plus j'étais populaire, plus c'était dur pour mes enfants, s'était-il remémoré auprès d'Olivier Dacourt. Quand on a senti ça, on est tout de suite partis de France. On a parlé avec sa maman et on a dit 'Allez, on part à New York'. Parce qu'en France, c'est très lourd."

Aujourd'hui encore, Yannick Noah partage son temps entre Kribi, au Cameroun, la France et les autres villes où résident ses enfants.