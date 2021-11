Yannick Noah - Son ex-femme Cécilia si fière de leur fils Joakim : "Quelle aventure incroyable"

Il y a des familles qui ont ça dans le sang et chez les Noah, la passion du sport se transmet de génération en génération, mais dans des disciplines différentes. Si Zacharie Noah a connu le succès dans le football, son fils Yannick a fait rêver les Français dans le tennis. C'est ensuite son fils Joakim qui a hérité des gènes familiaux pour devenir une vraie star du basket et régner en NBA pendant plusieurs années avec les Bulls de Chicago. Une réussite invraisemblable pour une seule et même famille, qui montre bien que le talent se transmet souvent des parents aux enfants.

Intronisé il y a quelques jours comme ambassadeur de son ancienne équipe, Joakim Noah (36 ans) a reçu un très bel hommage de la part des fans de Chicago. Pour l'occasion, il avait fait venir son père, mais aussi sa mère, Cecilia Rodhe. Les retrouvailles entre les ex-époux se sont parfaitement bien déroulées, comme en attestent les photos de cette belle journée relayées sur les réseaux sociaux. Visiblement émue par l'évènement et nostalgique du temps qui passe, l'ancienne Miss Suède 1978 a décidé d'écrire un beau message à son fils sur son compte Instagram dans la journée d'hier. "C'est incroyable comme le temps passe vite... Je me souviens encore quand je tenais la main pour aller à l'entraînement à Levallois quand tu avais 5 ans", écrit-elle pleine d'émotions.

Pour accompagner son tendre message, Cecilia Rodhe publie une belle photo de Joakim de profil, dans les gradins d'un stade, probablement l'arène des Chicago Bulls. "Quelle aventure incroyable et comme je suis heureuse d'avoir pu t'accompagner dans la réalisation de ton rêve... et maintenant, le nouveau chapitre... Tu as bien réussi mon garçon... Je suis tellement fière de toi", ajoute-t-elle pour faire écho à son nouveau rôle d'ambassadeur.