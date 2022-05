Yannick Noah : Son fils Joalukas passe une belle soirée en amoureux avec sa nouvelle copine

La période estivale qui vient de s'écouler a été propice à de nombreuses soirées chaudes dans les rues de la capitale et Joalukas Noah en a profité pour faire la fête. Habitué des nuits parisiennes, le jeune homme de 17 ans profite de sa jeunesse et des multiples possibilités qu'offre Paris pour s'amuser. Après être parti plusieurs jours du côté de la Jamaïque avec son père Yannick Noah et ses frères et soeurs, le blond aux yeux bleus est finalement rentré en France. Un voyage magnifique et pendant lequel il n'était d'ailleurs pas tout seul puisqu'il avait emmené dans ses bagages sa copine.

Il a d'ailleurs profité de ce beau moment de détente pour annoncer à ses abonnés sur Instagram qu'il n'est plus un coeur à prendre. Au milieu d'une série de photos de ses vacances, on le voit embrasser tendrement une jolie brune qui répond au nom de Lauren Viggiani. La jeune femme de 21 ans qui parcourt le monde est à Paris en ce moment et elle vit sa belle histoire avec Joalukas Noah, comme elle vient de le montrer sur son compte Instagram. Hier soir, les deux tourtereaux se sont rendus au à La Tropézienne du Trocadéro, une belle soirée festive organisée à deux pas de la Tour Eiffel.

Un couple déjà très amoureux et qui aime faire la fête

Sur les photos qu'elle a partagé sur Instagram, on peut voir Lauren et Joalukas très complices et surtout très proches. Se tenant amoureusement dans les bras, ils semblent passer un très bon moment à deux. "C'est la vie", écrit-elle simplement en y ajoutant un petit coeur noir, symbole de leur amour. La belle brune a également ajouté un petit selfie à deux pendant la soirée qui s'est sûrement terminée assez tard !