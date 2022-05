Yannick Noah avec sa fille Jenaye à Roland-Garros : le mannequin présente Tomathy, son frère trop "hot" !

Comme toujours, le tournoi de Roland-Garros attire des milliers de personnes et parmi elles, on trouve de nombreuses stars amoureuses de la petite balle jaune. Cette édition ne déroge pas à la règle et elle a déjà attiré du très beau monde en première semaine et cela devrait se poursuivre, surtout quand on connaît les affiches qui nous attendent avec Rafael Nadal opposé à Novak Djokovic ce soir. Hier, c'est le numéro 2 mondial Daniil Medvedev qui jouait en session de nuit face au géant Croate Marin Cilic. Balayé en trois sets et moins de deux heures, le Russe n'a pas offert une grosse résistance à son adversaire.

Pour ce face-à-face, les stars étaient une fois de plus présentes, à l'image de Jenaye Noah, la fille de la légende Yannick Noah, qui n'était pas toute seule en tribunes. Comme elle l'a montré sur son compte Instagram, elle était accompagnée de deux de ses frères et notamment Tomathy Stewart-Whyte, qui n'est autre que le fils de la seconde femme du tennisman français, Heather Stewart-Whyte. D'après son profil LinkedIn, le jeune homme habite du côté de Toulouse après avoir passé une bonne partie de sa jeunesse à Londres.

Joalukas également présent pour cette belle soirée

Tomathy et Jenaye semblent très proches depuis de nombreuses années et s'il a arrêté d'être actif sur son compte Instagram depuis 2017, on se souvient de sa dernière publication très stylée sur laquelle sa soeur l'avait qualifié de "hot". Mais le beau brun n'était pas le seul à avoir accompagné la belle mannequin de 25 ans, puisque son jeune frère Joalukas était également de la partie. "Baby brothers", écrit-elle simplement en commentaire de sa publication sur laquelle on sent qu'elle est toute contente de retrouver ses deux demi-frères pour un bel évènement comme Roland-Garros. Leur soeur Yelena a commenté la publication, tout comme Heather Stewart-Whyte qui leur a envoyé plusieurs emojis coeur.