Daniil Medvedev angoissé ? Le tennisman lève le voile sur sa plus grosse phobie

Après sa finale d'anthologie face à Rafael Nadal à l'Open d'Australie en janvier dernier, jusqu'où ira Daniil Medvedev dans ce Roland-Garros 2022 ? Le joueur russe de 26 ans est tête de série numéro 2 et même si la terre battue n'est pas sa surface favorite, il semble de plus en plus à l'aise à Paris. Francophone, il fait partie des joueurs que le public aime supporter et ce soir face au géant Croate Marin Cilic, l'opposition s'annonce intéressante.

Espérons pour lui que sa femme Daria sera présente Porte d'Auteuil pour le soutenir, mais Daniil Medvedev fait partie des tennismen que les autres joueurs redoutent d'affronter. Pourtant, lui semble avoir une peur qui le hante bien plus que celle d'affronter les meilleurs joueurs du monde. "C'est vrai, je peux avoir un peu peur des araignées. Mais j'avais beaucoup plus peur des araignées quand j'avais 10 ou 12 ans. Quand on grandit, après, on fait face à ses propres craintes", révèle-t-il en conférence de presse jeudi dernier.

Je n'ai jamais vu de tarentule, en tout cas. Si je voyais une tarentule, j'aurais peut‐être la trouille !

S'il a su dompter sa phobie avec les années, il n'en reste pas moins que les araignées, surtout les plus exotiques, continuent de le traumatiser. "Je n'ai jamais vu de tarentule, en tout cas. Si je voyais une tarentule, j'aurais peut‐être la trouille ! En tout cas, je n'ai plus peur des petites araignées", conclut-il sur le sujet. Désormais bien plus serein face à sa phobie de jeunesse, Daniil Medvedev a adopté une philosophie de vie qui semble porter ses fruits. "Si je fais une erreur, je n'ai pas peur de la refaire, mais j'essaye de ne pas la répéter. Franchement, il n'y a plus grand chose qui m'effraie dans la vie aujourd'hui", assure le grand rival de Novak Djokovic pour la place de numéro 1 mondial.

Les adversaires de Daniil Medvedev sont prévenus, le Russe n'aura aucun complexe face à eux et il est prêt à aller au combat. Alors que Alexander Zverev ou encore Stefanos Tsitsipas pourraient se dresser face à lui, le tennisman est prêt à les affronter !