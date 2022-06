Filip Nikolic : Sa fille Sasha, 17 ans, est déjà une véritable business woman !

C'est un rituel auquel il va falloir s'habituer ! Sasha Nikolic, la fille du célèbre chanteur Filip Nikolic a de nouveau enflammé la toile ce mercredi en présentant ses nouvelles créations de maillot. A à peine 17 ans, la jeune femme est déjà à la tête de sa propre marque de bikini, qu'elle peut elle-même mettre en valeur avec sa silhouette sculpturale.

C'est sur Instagram que la belle Sasha a fait la promotion des derniers bikinis à son nom. Ambitieuse, la fille du leader du boys band 2be3 dans les années 1990 compte bien faire valoir ses créations et s'imposer sur le marché. Et, comme on est jamais mieux servi que par soi-même, la belle porte ses propres créations pour mettre en valeur son travail. Ainsi, les fans de la star en devenir ont pu apprécier quelques photos des différents modèles.

En effet, Sasha est apparue dans plusieurs pièces de sa collection aux côtés notamment de l'influenceuse Tohsca. Les deux jeunes femmes arboraient magnifiquement un bikini vert et jaune pour l'une, rose et noir pour l'autre. Le tout dans un décor paradisiaque de plage et de palmiers (visiblement de l'île de Saint-Barthélemy). Les modèles, comportant un string, dévoilaient une grande partie des formes des deux jeunes femmes. Sur une seconde story on découvre une troisième silhouette, celle de l'influenceuse Aurelia Miranda, portant un modèle rose et turquoise des fameux Sasha's bikinis (voir diaporama).