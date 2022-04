Filip Nikolic : Sa fille Sasha sculpturale lors de ses vacances à Miami

Sasha Nikolic est la fille de Filip Nikolic, le leader des 2be3 tragiquement disparu le 16 septembre 2009. Une adolescente qui vit avec sa mère Valérie Bourdin, entre Paris et Saint-Barth'. Marquée à jamais par la mort de son père, elle a gravé ce dernier sur sa peau avec un tatouage hommage, et multiplie les clins d'oeil à son égard sur ses réseaux sociaux. Et comme toute jeune fille de 17 ans, Sasha Nikolic partage aussi des moments plus heureux comme ses vacances à Miami. La fille du chanteur s'affiche sculpturale lors de ce séjour idyllique.

Sasha Nikolic a délaissé Saint-Barth, durant sa saison basse, pour le soleil de Miami. L'occasion pour la belle de faire la promotion de sa marque de bikinis, Sashas Bikinis. Et qui de mieux qu'elle pour les porter ! Sur Instagram, elle en dévoile plusieurs modèles, tous plus cool les uns que les autres. Si elle est naturellement des plus photogéniques, la jeune femme de 17 ans prouve aussi qu'elle a déjà une âme d'entrepreneuse avec ce beau projet, déjà soutenu sur Instagram par une autre célèbre fille de : Joy Hallyday.

Un père qui serait "tellement fier de sa fille"

Sasha Nikolic, qui est aussi proche du fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, Joalukas – qui est l'un de ses meilleurs amis –, n'oublie pas son père. En effet, marquée par cette tragique disparition, elle a toujours une pensée lors de l'anniversaire de sa mort. "12 ans sans toi. Je t'aime mon ange. On t'oubliera jamais", lui a-t-elle à nouveau adressé comme message en 2021. En 2020, Sasha Nikolic a d'ailleurs évoqué ce vide avec nos confrères de Gala. "L'an passé, ça a été dur pour moi. Mon père me manque. Ça me fait un coup au coeur quand les autres parlent de leur papa, a-t-elle fait savoir.