Louane et Florian Rossi : dîner californien chez Laeticia Hallyday, avec le clan réuni !

Louane fière de son mec "stylé"

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ne sont pas les seuls amis que le couple a vu lors de cette escapade californienne. En effet, Stromae était présent au line-up de Coachella, et il est également un fidèle ami de Florian Rossi depuis de nombreuses années. Musicien, il l'accompagne sur sa nouvelle aventure musicale qu'est Multitude. Et Louane était tout naturellement aux anges de voir son homme sur la scène de ce célèbre festival. "Qui a un mec plus stylé en fait ?", a-t-elle ainsi commenté lorsque le père d'Esmée a partagé une photo de lui sur scène. "Coachella is all about love for me", a fait savoir la chanteuse en légende d'un cliché d'elle dans les bras de son amoureux. Un séjour qu'elle n'est pas près d'oublier.