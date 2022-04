Louane et Florian Rossi tendrement enlacés : l'amour au grand jour à Coachella

Louane et Florian Rossi ne sont pas du genre à exposer leur amour au grand jour, sauf à de rares occasions. Ce week-end était l'une d'entre elles.

Arrivés en Californie il y a quelques jours, la chanteuse et le musicien, son musicien entre autre, se sont rendus dans le lieu le plus prisé des fans de musique : Coachella. Trois ans que l'évènement situé en plein désert, à Indio, n'avait plus accueilli de public en raison de la pandémie. De nombreuses têtes d'affiche avaient été annoncées avec parmi eux Stromae. C'est pour quoi Florian Rossi et Louane étaient là.

Florian Rossi est l'un des fidèles musiciens de l'artiste belge, et ce depuis des années. Il l'accompagne dans sa nouvelle aventure Multitude, couronnée, sans grande surprise, de succès. C'est pour soutenir son homme et l'admirer que Louane a traversé l'Atlantique. Samedi soir, lors du show de Stromae, qu'elle n'a pas été sa fierté de la voir sur l'une des scène de Coachella. "Qui a un mec plus stylé en fait ?", avait-elle commenté sur une photo de Florian prise lorsqu'il était sur scène.

Coachella, Florian Rossi et Louane ont aussi pu le vivre dans le public, en amoureux. Pour preuve, les photos publiées par l'interprète d'Aimer à mort sur son compte Instagram. Une véritable déclaration d'amour à sa moitié, le père de sa fille. Dans cette série d'images, les amoureux apparaissent enlacés, un moment d'intimité que Louane a souhaité partager avec les 1,1 million de personnes qui la suivent. L'occasion de découvrir aussi le look qu'elle portait pour le Festival. Une mini-jupe noire associée à un petit top. "Coachella is all about love for me", a commenté Louane en légende. Dimanche étant le jour de Pâques, les amoureux l'ont célébré à leur façon lors de leur petit déjeuner à l'hôtel, comme l'a montré la chanteuse dans sa story (voir le diaporama).