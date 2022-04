Laeticia Hallyday fête Pâques avec son clan au complet... et son gendre idéal !

La force de Laeticia Hallyday, et elle aura compris au fil des années, c'est la famille. Mise à rude épreuve à de nombreuses reprises notamment depuis la mort de Johnny Hallyday, la veuve a pu se reposer sur les siens pour continuer d'avancer la tête haute. À ses côtés depuis déjà plus d'un an, Jalil Lespert ne la quitte plus d'une semelle. Et pour ces fêtes de Pâques, la mère de famille a pu compter sur la présence de son compagnon, de ses deux adolescentes, Jade et Joy Hallyday, de son beau-fils Aliocha – fils de l'acteur Jalil Lespert avec Bérangère Allaux – et même son "gendre", Sean Michaël Klemeniuk.

C'est sur Instagram, où elle n'hésite pas à partager des moments de sa vie, que Laeticia Hallyday a publié une photo du clan pour Pâques. "Joyeuses Pâques à tous Happy Easter everyone", a-t-elle écrit en légende d'un selfie familial pris par Jalil Lespert. À l'école avec Jade et Joy Hallyday au lycée français de Los Angeles, où il vit désormais depuis quelques mois, Aliocha ressemble comme deux gouttes d'eau à son père. Et alors que Jade Hallyday prend la pose dans les bras de sa mère, son petit-ami Sean Michaël est présent à ses côtés.

Sean-Michaël, le gendre idéal ?

Un bonheur qui dure. Déjà l'an dernier, Sean-Michaël Klemeniuk a célébré les fêtes de Pâques en compagnie de sa belle-famille. Fils d'un couple d'amis de Laeticia Hallyday, le producteur français Thierry Klemeniuk et l'actrice britannique Gabriella Wright, il semble avoir clairement trouvé sa place au sein du clan. Très éprise du jeune homme, la fille deJohnny Hallyday et de Laeticia, 17 ans, ne manque pas de partager quelques moments romantiques partagés avec ce dernier. Aimé de sa belle et enfant d'amis, Sean-Michaël Klemeniuk fait office de gendre idéal pour Laeticia.