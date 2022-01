Jade Hallyday tatouée dans le cou : elle saute le pas à 17 ans !

Changement radical d'ambiance et de climat pour Laeticia Hallyday, ses deux filles Jade (17 ans) et Joy (13 ans), son compagnon Jalil Lespert et Aliocha, le fils de 13 ans que l'acteur et réalisateur a eu avec l'actrice Bérangère Allaux. Tous ont quitté Los Angeles le temps de quelques jours, direction New York.

Invités à participer à une grande fête organisée par la PDG de Ladurée aux Etats-Unis, Elisabeth Holder, maman de "deux monstres" comme la femme d'affaires le dit elle-même dans sa biographie Instagram - ses jumeaux Joseph et Nathaniel - Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et les enfants ont délaissé la douceur de la Cité des Anges pour se plonger dans la tempête de neige qui sévit actuellement à New York.

Ce voyage est l'occasion pour Jade Hallyday de retrouver l'une de ses BFF qui habite à New York, Nina, la fille de 17 ans de Calogero et son ex-femme Hortense d'Estève, à qui le chanteur a été marié durant sept ans. Très active sur les réseaux sociaux, Nina a partagé plusieurs images de ses retrouvailles avec Jade Hallyday. L'égérie Etam l'a notamment accompagnée chez le tatoueur. Et oui, à 17 ans, Jade a décidé de se faire tatouer, et pas n'importe où, dans le cou. La fille de Laeticia et Johnny Hallyday a opté pour trois inscriptions fines, en calligraphie asiatique (voir notre diaporama). Sans aucun doute un lien avec ses origines vietnamiennes, ses parents l'ayant adoptée dans ce pays en novembre 2004 et sa petite soeur Joy en décembre 2008. La passion des tatouages, une vraie histoire familiale ! Johnny Hallyday en possédait une impressionnante collection et Laeticia Hallyday compte elle aussi de nombreuses inscriptions et dessins un peu partout sur le corps.

Bravant le froid et la tempête de neige qui s'est abattue sur New York, Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et les enfants se sont rendus à la bat-mitzvah de Joseph et Nathaniel, qui marque l'accession des garçons à la majorité juive, 13 ans. Laeticia Hallyday a partagé plusieurs photos de la soirée dans sa story Instagram. Un peu plus tôt dans la journée, elle s'était rendue au Moma pour découvrir différentes oeuvres de Pablo Picasso ou Henri Matisse. La veille, la mode était à l'honneur avec la visite de l'exposition Christian Dior: Designer of Dreams qui s'est installée au Brooklyn Museum de New York.