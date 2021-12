Laeticia Hallyday bien plus tatouée qu'on ne le pense ! "J'ai commencé quand Jade est arrivée"

A l'occasion de la sortie du nouveau documentaire Mon nom est Johnny (le 10 décembre en CD, DVD, Blu-Ray et coffret deluxe), retraçant la seule et unique tournée nord-américaine du Taulier en 2014, sa veuve a joué les guides touristiques avec les journalistes du Parisien. Dans son édition du 9 décembre 2021, nos confrères rapportent leur journée à Los Angeles, sur les traces du rockeur, au moment où l'on commémore les quatre ans de sa mort.

Après avoir retrouvé Laeticia Hallyday dans sa nouvelle maison de Pacific Palisades, où elle vit avec ses filles Jade et Joy (17 et 13 ans), mais aussi son compagnon Jalil Lespert et le fils de celui-ci (Aliosha), direction le salle de sport Gold's Gym, puis le delicatessen Gjusta. La veuve a ensuite conduit ses invités sur Sunset Boulevard, au salon de tatouage Shamrock Tattoo. Ce dernier est tenu par Mark Mahoney, une légende mondiale du tatouage qui a notamment collaboré avec Lenny Kravitz et Johnny Depp. Mais le tatoueur était surtout un très bon ami de Johnny Hallyday.

"Mark était très proche de Johnny. Le tatouage faisait partie de sa vie, et c'est une vraie culture qu'il m'a transmise, explique Laeticia Hallyday. J'ai commencé quand Jade est arrivée dans notre vie [en 2004, NDLR] et je me suis fait tatouer quatorze fois, Johnny beaucoup plus." La veuve de 46 ans ajoute alors que Mark Mahoney a lui-même réalisé le tout dernier tatouage du Taulier : "Il voulait me faire une surprise. C'était ma silhouette."