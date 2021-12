Laeticia Hallyday dévoile pourquoi avec ses filles elles ont déménagé dans une autre maison

De longue date, Laeticia et Johnny Hallyday ont fait de Los Angeles, leur terre d'accueil. Le couple y a vécu de beaux moments en famille, dans le cadre idyllique de sa villa de Pacific Palisades. Un bien immobilier vendu en février dernier à l'initiative de la veuve du rockeur. Celle qui a retrouvé l'amour dans les bras de Jalil Lespert s'est expliquée sur le sujet sur les ondes de RTL.

Auprès de la radio, qui a eu la chance d'être accueillie dans sa nouvelle maison située à moins de 1 kilomètre de l'ancienne, Laeticia Hallyday a évoqué ce déménagement volontaire. Si les murs sont tapissés de photos de Johnny ("Pour moi il ne sera jamais parti, il sera toujours là dans mon coeur, il fait partie de moi et de ma vie"), elle voulait toutefois un nouveau départ. "Il voulait absolument que les enfants continuent d'être scolarisés ici [Jade et Joy sont d'ailleurs officiellement devenues américaines, NDLR] et de s'épanouir dans cette ville qui a tant comptée pour lui et pour nous. De toute façon, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'ici, (...) près de l'océan qui apportait un certain équilibre à Johnny et qui est comme un refuge pour nous", dit-elle. Le couple a aussi longtemps partagé son temps avec sa superbe demeure de Saint-Barthélemy, parfois disponible à la location.

Laeticia Hallyday, très touchante en évoquant son long deuil, a aussi expliqué que poser ses valises ailleurs, dans un lieu qui n'était pas chargé des souvenirs de Johnny, cela avait beaucoup aidé ses filles. "Elles m'ont vue tellement malheureuse, elles ont porté ma douleur pendant plusieurs années et elles n'ont pas réussi à faire leur deuil. Donc elles ont commencé à faire leur deuil avec ce déménagement (...) On a déménagé par très loin de l'ancienne maison, on garde les mêmes habitudes", explique-t-elle.

Pour rappel, Johnny Hallyday est mort le 5 décembre 2017, dans sa maison de Marnes-la-Coquette, après une longue lutte contre le cancer. Son corps repose désormais au petit cimetière marin de Lorient, à Saint-Barthélemy.