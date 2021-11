Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sur leur 31 pour une chic soirée à Paris

Ravie de pouvoir féliciter le grand ami de son défunt mari Johnny Hallyday - elle prépare un cadeau pour les fans du rockeur - face à cet honneur immense qui lui est fait, Laeticia Hallyday a posté une photo et un message sur son compte Instagram.

En légende, elle écrit : "Cérémonie très émouvante hier à l'académie française pour ce nouveau membre, notre fidèle ami @daniel_rondeau_ aux 1000 vies, grand écrivain, témoin de notre temps, amoureux inspiré et inspirant de l'histoire, militant humaniste, spirituel et délicat ami de mon Johnny. C'était bouleversant hier sous la coupole plusieurs fois j'ai essayé de retenir mes larmes mais cela m'était impossible. Je suis si fière de notre ami, c'est un hommage à la hauteur de l'homme qu'il est, pour son parcours incroyable. Un aventurier de la vie qui a mené tant de combats et qui avec les mots et avec sa poésie nous transporte et élève nos consciences Avec cette fulgurance qui dure, ce mélange de fantaisie, de mélancolie rock n roll et de rage dotée d'une intelligence sincère et humaine. Tout était présent sous cette coupole chargée d'histoire et de culture. Il y a eu un hommage aussi à Johnny et à leur amitié de plus de 40 ans. Daniel comme Johnny ne renonceront jamais à l'inaccessible étoile. Et pour tout vous avouer j'avais l'impression que mon Johnny aussi hier après midi faisait son entrée à l'académie des immortels. On t'aime Daniel."

Après cette étape parisienne, Laeticia Hallyday s'était envolée vers le Portugal avec Jalil et des amis. Puis, quelques jours plus tard, c'est auprès de sa grande amie la cheffe Hélène Darroze qu'elle était vue, la réconfortant lors des obsèques du père de celle-ci, dans les Landes.

Depuis le couple est reparti à Los Angeles le 17 novembre pour retrouver Jade et Joy ainsi que Aliosha le fils de Jalil.