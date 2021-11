Jalil Lespert : Pourquoi l'amoureux de Laeticia Hallyday intéresse Emmanuel Macron ?

Le travail de Jalil Lespert en tant que réalisateur a fait sensation auprès de l'Elysée, à tel point que le compagnon de Laeticia Hallyday a été contacté par le service de communication d'Emmanuel Macron, indique en exclusivité le magazine Closer. Le président de la République est intéressé par ses talents de cinéaste pour mettre en images sa seconde campagne.

Même si Emmanuel Macron n'a pas officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, il ne fait pas de doute qu'il va se présenter pour un second mandat. Son intervention devant les maires de France a ainsi conforté l'idée que le chef de l'Etat veut plus que jamais poursuivre sa collaboration avec tous les élus et les citoyens de France. Dans cette démarche, l'équipe chargée de la communication du dirigeant travaille sur le sujet en dévoilant les coulisses de la présidentielle du leader d'En Marche!. Le metteur en scène est en compétition pour ce poste avec un autre cinéaste reconnu, Cédric Jimenez. Le dernier film de ce dernier, Bac Nord, a dépassé les 2 millions d'entrées cette année, mais a aussi malheureusement été marqué par la polémique puisqu'il a été récupéré politiquement par l'extrême-droite, bien malgré lui.

Le réalisateur de l'acclamé Yves Saint Laurent avec Pierre Niney confirme l'aura qu'il a dans le 7e art depuis ses débuts. Remarqué dans un premier temps pour ses qualités d'acteurs, Jalil Lespert a déjà pu plonger dans la politique via le cinéma. En effet, il a donné la réplique Michel Bouquet dans Le Promeneur du Champs-de-Mars de Robert Guédiguian, sorti en 2004. Ce long métrage est une adaptation cinématographique du roman Le Dernier Mitterrand de Georges-Marc Benamou. Avec Chambre 2806 : L'affaire DSK, diffusé l'an dernier sur Netflix, il a également exploré les méandres médiatico-politiciennes.

On imagine que son amoureuse Laeticia Hallyday, avec qui il vient de fêter son premier anniversaire de relation, doit croiser les doigts, tout comme ses filles. Le comédien-réalisateur de 45 ans est en effet papa de trois enfants, Gena, Aliocha - dont la mère est Bérengère Allaux - et Kahina, qu'il a eue avec Sonia Rolland.