Laeticia Hallyday et Jalil Lespert au Portugal : Leur promenade (très) romantique sur la plage

Il y a quelques jours, le papa de Gena et Aliosha (17 et 13 ans, nés de sa précédente relation avec l'actrice Bérangère Allaux) mais aussi de Kahina (10 ans, issue de ses amours avec Sonia Rolland) avait partagé d'autres clichés de leur vacances en compagnie notamment d'Anne Marcassus (productrice artistique des Enfoirés), son mari Fabrice Le Ruyet et un couple d'amis.

Un moment à deux que le couple savoure après avoir été séparé, Jalil ayant été retenu pour un tournage en Croatie. Laeticia Hallyday n'avait alors pas hésité à s'occuper de son fils Aliosha comme s'il s'agissait de son propre fils. Après des retrouvailles à Paris puis une soirée à l'Académie française pour assister à l'entrée de Daniel Rondeau sous la coupole du mythique institut, le couple s'est ensuite envolé au Portugal.

Amoureux depuis un an, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont déjà fait de nombreux voyages en amoureux notamment à Rome, aux Etats-Unis, à Saint-Barthélemy mais aussi au Cap d'Agde, d'où est originaire la famille de Laeticia. Une histoire d'amour intense et fusionnelle pour la veuve du Taulier qui confiait récemment à Paris Match comment leur histoire avait débutée sur les réseaux sociaux.

"On a entamé une discussion via les réseaux sociaux. C'était une blague à propos de l'éducation de nos enfants. Cette correspondance s'est d'abord transformée en échange amical, avant de devenir plus profonde (...) C'était simple, sympa. J'ai découvert un Jalil différent de celui que j'avais croisé deux ou trois fois, il y a quelques années, dans des soirées. Sa douceur, son intelligence, son regard sur la vie et sur moi m'ont touchée. Il s'est écoulé quatre mois avant qu'on se voie, qu'on s'embrasse." expliquait-elle avec beaucoup de tendresse.