Sonia Rolland et Jalil Lespert : Rares photos de leur fille Kahina, qui a bien grandi !

"Ce n'était pas un chemin évident pour eux, au départ, avait confié la mère de Jade et Joy (17 et 13 ans) à Paris Match en septembre dernier. Ils s'étaient vus à Noël et au nouvel an [à Paris], et ils se sont mieux découverts cet été [à Saint-Barth]. Il faut du temps pour apprendre à se connaître, construire une relation durable." Jalil Lespert avait quant à lui affirmé que les enfants "s'entendent tous bien" : "Ados et préados - ma plus jeune a 10 ans -, ils avaient leurs habitudes et, d'un seul coup, tout est nouveau. On a choisi de laisser les choses s'installer, sans s'immiscer, sans forcer."

Si la jeune Kahina vit plutôt avec sa mère et sa demi-soeur Tess Rocancourt (14 ans), Aliosha a choisi de partir retrouver son père et sa belle-mère à Los Angeles, pour y poursuivre ses études au lycée français.