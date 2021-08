Sonia Rolland en Martinique et "privilégiée" ? Sa mise au point après une accusation

Depuis plusieurs semaines maintenant, la Martinique est violemment touchée par une quatrième vague de coronavirus. Pour tenter de protéger les habitants et de minimiser les contaminations, il a ainsi été décidé en urgence de les soumettre encore une fois à un confinement renforcé. Parmi les restrictions imposées figurent un couvre feu dès 19h, une limitation de déplacements, la fermeture des lieux de culture et de loisirs, ainsi qu'un accès aux plages interdit. Un dernier point qui ne semble pas s'appliquer à tous. En effet, les internautes ont constaté au cours du week-end que Sonia Rolland avait eu un passe-droit !

Sur Instagram, l'ancienne Miss France devenue actrice a partagé quelques photos d'elle en train de prendre un "dernier bain dans ce petit paradis" qu'est la Martinique. Une publication qui a quelque peu agacé une abonnée. "Je suis martiniquaise, comme quoi deux poids deux mesures. Je vis en Martinique, nous sommes confinés et interdiction d'aller à la plage. La police et la gendarmerie donnent des amendes à ceux qui ne respectent pas le confinement et malgré cela, il y a des privilégiés", a-t-elle écrit en commentaire.

Ni une, ni deux, Sonia Rolland est venue calmer ses ardeurs en lui révélant les raisons derrière sa baignade en mer. "Nous étions en tournage. Quand la série sortira cet hiver vous pourrez constater que ça sert bien la fiction, malgré la triste réalité que nous vivons avec cette crise sanitaire", s'est-elle justifiée.