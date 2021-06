Jalil Lespert et Sonia Rolland : la raison "évidente" de leur rupture

On aurait cru leur histoire indestructible. Et pourtant. Le 23 octobre 2018, la nouvelle est tombée : entre Jalil Lespert et Sonia Rolland, les choses ne seront plus comme avant. En couple depuis 2009, l'ancienne Miss France s'est sentie épuisée psychologiquement et physiquement par cette romance. C'est toutefois son compagnon qui avait pris les devants pour annoncer la séparation sur les réseaux sociaux. "Après neuf ans d'amour. Une nouvelle vie, une nouvelle direction, écrivait-il. Merci pour ces belles années partagées de joie, de construction et d'apprentissage. Reste à jamais entre nous un lien indéfectible, notre fille. Nos chemins se séparent mais, grâce à elle, notre avenir restera d'une manière ou d'une autre commun."

Pour Sonia Rolland, cette fin ne pouvait être que positive. Elle qui construit des cocons protecteurs autour des hommes qu'elle aime, quitte à en subir la charge mentale, avait senti que le poids sur ses épaules devenait trop lourd. Elle était partie s'isoler quelques temps à Ibiza, en Espagne, avant de rentrer auprès de Jalil Lespert pour mettre fin à leur histoire. "La construction et la stabilisation de notre couple me demandaient une énergie folle. Les gens me demandaient pourquoi je maigrissais. Je me consumais de l'intérieur, j'étais en train de m'éteindre, déçue de me rendre compte à quel point je donnais de mon temps et de mon énergie sans recevoir autant en retour, racontait-elle à Paris Match. J'ai beaucoup réfléchi et fait le point sur ma vie. Me séparer était devenu une évidence. Jalil et moi étions devenus des potes. Entre ses tournages et mes projets, nous nous sommes éloignés."