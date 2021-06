Laeticia Hallyday et Jalil Lespert enfin réunis ! Les amoureux très tactiles à Paris...

Les amoureux sont finalement réunis ! Alors qu'ils étaient séparés depuis la mi-mai, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se sont enfin retrouvés à Paris. La veuve de Johnny a récemment quitté sa villa californienne pour regagner la France. Le 28 juin 2021, c'est donc avec son compagnon et plusieurs amis qu'elle a assisté à la défaite des Bleus face à la Suisse devant son écran.

Sur son compte Instagram, Liliane Jossua (la fondatrice de la boutique parisienne Montaigne Market) a partagé plusieurs extraits de cette soirée foot entre amis. Des vidéos qui laissent voir une Laeticia Hallyday tout sourire, enlaçant Jalil Lespert dès qu'elle en a l'occasion (voir diaporama). Pierre Rambaldi et Marie Poniatowski, deux autres amis proches de la veuve, étaient aussi de la partie. Aucune trace en revanche de Jade et Joy (16 et 12 ans)...

Inséparables depuis leur coup de foudre survenu à Paris, en octobre 2020, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday avaient été contraints de se séparer à Los Angeles en mai dernier, alors qu'ils venaient d'emménager ensemble dans une nouvelle villa du quartier de Pacific Palisades. Son visa touristique n'ayant pas été renouvelé, le comédien et réalisateur de 45 ans avait donc regagné Paris, où il a pu ainsi retrouver ses aînés : Gena et Aliosha (17 et 13 ans), nés d'une première romance avec l'actrice Bérangère Allaux. Il s'était également offert une escapade en Martinique pour y retrouver sa cadette Kahina (10 ans), installée provisoirement sur l'île où sa maman Sonia Rolland tourne la prochaine saison de Tropiques criminels.