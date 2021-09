Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, une famille recomposée de sept : "Ça crée un peu d'angoisse"

Tout en continuant de faire vivre la mémoire de l'Idole des jeunes, Laeticia Hallyday savoure son histoire d'amour avec Jalil Lespert. Une romance qui s'apprête à fêter son premier anniversaire au mois d'octobre. Avant ça, les amoureux ont profité de leurs vacances d'été à Saint-Barth pour se prêter à une séance photo estivale pour le magazine Paris Match. Le couple s'est également confié à coeur ouvert sur son idylle dans une interview dévoilée ce 16 septembre 2021, au lendemain de la journée hommage à Johnny organisée à Paris.

Sur les photos accompagnant cet entretien, la veuve de 46 ans et son réalisateur de 45 ans prennent la pose tout sourire les pieds dans le sable, entourés de leurs enfants respectifs : en plus de Jade et Joy (17 et 13 ans), les filles que Laeticia Hallyday partageait avec Johnny, il y a Gena et Aliosha (17 et 13 ans), les enfants de Jalil Lespert, nés de sa précédente relation avec l'actrice Bérangère Allaux, mais aussi Kahina (10 ans), issue de ses amours avec Sonia Rolland. "Ce n'était pas un chemin évident pour eux, au départ, confie Laeticia Hallyday. Ils s'étaient vus à Noël et au nouvel an [à Paris], et ils se sont mieux découverts cet été [à Saint-Barth]. Il faut du temps pour apprendre à se connaître, construire une relation durable."

De son côté, Jalil Lespert affirme que les enfants "s'entendent tous bien" aujourd'hui : "Ados et préados - ma plus jeune a 10 ans -, ils avaient leurs habitudes et, d'un seul coup, tout est nouveau. On a choisi de laisser les choses s'installer, sans s'immiscer, sans forcer." Des débuts délicats qui n'ont pas ralenti le couple dans sa romance à toute allure. Au printemps dernier, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday ont emménagé ensemble à Los Angeles, dans une nouvelle maison de Pacific Palisades, non loin de la villa que la veuve partageait avec Johnny.