Laeticia Hallyday va-t-elle épouser Jalil Lespert ? "J'ai entendu parler de mariage..."

Elle l'aime à mourir, certes, mais les fiançailles attendront encore un peu. Laeticia Hallyday a beau être raide dingue de son nouveau compagnon Jalil Lespert, elle ne semble pas être prête à sauter le pas. Alors qu'elle va rendre hommage à Johnny, en France, le 14 septembre 2021, la maman de Jade et Joy a accepté d'en dire plus sur cette relation, aussi "inattendue que merveilleuse". "Il est d'une bienveillance infinie et n'essaye pas de se projeter trop vite, ce qui moi m'apaise, explique-t-elle, à propos du réalisateur, dans le journal Le Parisien. On commence à vivre ensemble à Los Angeles. Mais j'ai entendu parler de mariage avec lui, il n'en est pas question. En tout cas pas pour le moment. Je ne suis pas prête. Je ne pense pas que je me remarierai un jour..."

J'ai eu besoin de présenter Jalil à Johnny au cimetière

Le seul et unique mariage qu'elle conserve à l'esprit, c'est celui qu'elle a vécu, avec le rockeur de son coeur, à Neuilly-sur-Seine en 1996. Si l'on en croit les vidéos et les photos qu'elle partage sur les réseaux sociaux, Laeticia Hallyday mène pourtant une vie douce et chaleureuse dans les bras de Jalil Lespert. Le couple vient de passer un été bourré d'émotions et de rencontres, dans son sud natal à elle, d'abord, puis sur l'île de Saint-Barthélemy. Mais il n'est pas simple pour la jeune veuve d'accepter ce coup du destin, cet homme qui a débarqué dans sa vie sans crier gare. "C'est une période de reconstruction, ça me permet de réapprendre à aimer différemment. Je ne suis pas en train de refaire ma vie mais de la continuer, avoue-t-elle. Jalil m'a redonné goût à la vie alors que je ne pouvais pas être heureuse sans trahir Johnny. Et rencontrer un autre homme, c'était comme si je le trompais. Alors j'ai eu besoin de présenter Jalil à Johnny au cimetière, parce que, même si ça peut paraître bizarre, je continue à beaucoup parler à Johnny..."